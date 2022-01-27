27 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы МИД Австрии по поводу того, что без России Европа не сможет добиться устойчивой стабильности и безопасности.

Елизавета Коробова, , 21:21 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в Европе невозможно без участия Российской Федерации, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 27 января в социальной сети Facebook.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

«Золотые слова! Может быть, уже начнём дружить? А кто за океаном, тот пусть сам себе друзей ищет, а?» — обращается Дмитрий М.

Многие пользователи были приятно удивлены услышать на фоне всей этой русофобской истерики в Европе голос разума.

«И в Европейском союзе есть вменяемые политики. Это обнадёживает», — пишет Игорь С.

Некоторые комментаторы отмечают, что австрийское правительство пока держит первенство по уровню адекватности среди других руководств европейских стран.

«Австрия — самая вменяемая страна в ЕС! Побольше бы проснулось нормальных и адекватных людей в Европе. Может быть, тогда не было бы всей этой антироссийской истерики», — предполагает Leon R.

Парламент Австрии Jean Fonseca

«Австрияки жгут! Их же проклянёт прогрессивная общественность!» — предрекает Наталия Р.

Часть людей оказалась полностью солидарна с мнением Шалленберга, ведь Россия была тем противовесом, который позволял Европе крепко держаться на ногах и не скатываться в полное подчинение Соединённым Штатам Америки.

«Правильное мышление у этого политика, потому что Россия была и остаётся основным политическим игроком в Европе, имея огромные природные ресурсы, в которых страны очень нуждается и практически не имеют альтернатив», — указывает Berkinbay B.

«Правильно политик рассуждает. Россия — страна надёжная, особенно в отношениях с дружественными соседями. Жить в мире и согласии — это искусство. Так бывает только в хороших семьях», — отмечает Катерина К.

Ряд пользователей указывает на то, что пока другие европейские страны стараются угодить американскому хозяину своей русофобской политикой, Австрия же, наоборот, просто пытается спокойно жить и ни с кем не ссориться.

Русофобия Mirtesen.ru

«Просто руководство Австрии понимает, что Европе нужен мир, что надо стремится к миру и экономическому благополучию, а не устраивать конфликты на пустом месте. Это, как известно, бизнесу мешает», — заметил Степан Б.

«Россия занимает такую огромную территорию! И не только в Азии, но и в самой Европе. Каждому дураку понятно, что если начнётся широкомасштабной конфликт, ничего хорошего для Европы не будет. Особенно если учитывать, что основным поставщиком газа является как раз таки Российская Федерация», — пишет Раиса Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что Австрия, несмотря на доброжелательную позицию по отношению к России, тем не менее двигается в том же антироссийском фарватере, что и другие страны Европейского союза.

«Сказал-то всё правильно, а вот что сделал? Вот только недавно весь Европейский союз, включая эту самую Австрию, единогласно проголосовал за продление санкций против Российской Федерации! «П» — последовательность», — пишет Michael D.

«Все эти отдельные возгласы европейских политиков ничего не значат, потому что все они маленькие марионетки в руках большого заокеанского хозяина. Что в Вашингтоне скажут, то они делать и будут, а уж болтать все политики горазды», — написала Света Т.

Напомним, 26 января министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в эфире телеканала ORF о том, что обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в Европе невозможно без участия Российской Федерации.