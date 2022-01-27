Тирана, , 20:31 — REGNUM Бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 27 января впервые за четыре месяца явился в парламент республики, где выразил солидарность с Украиной, которая якобы находится «под угрозой возможной российской атаки».

Сали Бериша в начале политической карьеры, 1990 год Kosta Korçari

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик предложил отправить на Украину патроны и военную амуницию, однако его громкие слова стали лишь предлогом к тому, чтобы вновь высказать пустые обвинения в адрес своих политических противников — премьер-министра Эди Рамы и главы Демократической партии Албании Люльзима Баши. По словам политика, их молчание идет на пользу Сербии.

Сали Бериша «Разве нет угрозы нападения на суверенное государство? Что это за наркоправительство и наркопарламент, что не говорят ни слова? Тут вообще кто-то есть или нет? Скажите мне. Нет никого. Конечно, я тут и я выражаю украинскому народу свою полную солидарность от лица Демократической партии. Я тут, чтобы подать голос, чтобы помочь Украине, которой угрожает кремлевский варвар».

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