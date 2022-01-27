Челябинск, , 20:06 — REGNUM Жители Челябинской области в 2021 году перевели телефонным мошенникам примерно 1,2 млрд рублей. Такие цифры 27 января привёл начальник областного главка МВД Михаил Скоков.

Телефонный мошенник

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Всего за указанный период было зарегистрировано почти 18 тыс. таких преступлений. Злоумышленники представляются работниками банковских структур либо биржевыми специалистами по выгодному инвестированию. Граждане им верят и отдают свои последние сбережения, а также оформляют кредиты.

Заявления о совершении подобных преступлений поступают в органы внутренних дел Южного Урала ежедневно, добавил Скоков.