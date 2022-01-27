Исфара, , 20:06 — REGNUM Один житель Таджикистана погиб, ещё пятеро ранены в ходе конфликта на границе с Киргизией, сообщает 27 января ASIA-Plus.

Военнослужащие Таджикистана Mil.ru

По данным источников в Центральной больнице города Исфары (Таджикистан), куда доставили раненых, с огнестрельными ранениями поступили трое мирных жителей и двое военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перестрелка между военными Таджикистана и Киргизии произошла в селе Сомониён. Сначала со стороны Киргизии, по версии Душанбе, камнями забросали автомобиль граждан Таджикистана.

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