Париж, , 00:49 — REGNUM Посол Франции в Северной Македонии Сирил Бомгартнер 27 января принял участие в круглом столе, посвященному обсуждению евроинтеграции стран Западных Балкан. Темой встречи стало «Вступление Западных Балкан в ЕС: (бес)конечная история — устойчивость внешнеполитического курса Македонии». Круглый стол был организован дипломатическим корпусом.

Евроинтеграция geralt

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, французский посол заявил, что в Париже намерены облегчить диалог Скопье и Софии с целью добиться скорейшего снятия болгарского вето и начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Европейский союз.

Частью этих усилий станет проведение Конференции по Западным Балканам в рамках председательства Франции в Европейском союзе, о которой предупреждал президент Франции Эммануэль Макрон. Конференция состоится в июне 2022 года.

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