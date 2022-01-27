Москва, , 20:00 — REGNUM В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Молодая Гвардия Единой России» провела памятные акции в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности Председателя Координационного Совета МГЕР Антон Демидов.

Памятные мероприятия Молодой Гвардии Единой России Пресс-служба МГЕР

«Блокада Ленинграда — одна из самых страшных страниц в истории нашей страны, унесшая жизни почти миллиона человек: только от голода погибли более 600 тысяч ленинградцев. 872 дня ада, но жители героически выстояли и даже в скованном врагами городе проявляли беспримерную честь, волю и дух народа. Наш долг — поклониться бессмертному подвигу предков и заботиться, оказывать помощь ветеранам, пока они с нами», — отметил Антон Демидов.

В Санкт-Петербурге молодогвардейцы вместе с другими общественниками возложили цветы на Пискаревском кладбище — пятьдесят человек пришли почтить память защитников Ленинграда.

В Москве молодогвардейцы навестили детей блокадного Ленинграда. Одной из них, Галине Владимировне Пановой, было всего пять лет, когда началась блокада. После объявления о начале войны мама Галины Владимировны — медик по профессии — отправилась на круглосуточную службу в госпиталь. В те дни вместе с ней в квартире были только бабушка и младшая сестра, и о них нужно было позаботиться. На плечи пятилетней Гали легла сложнейшая задача, но она справилась. Сегодня активисты «Молодой Гвардии» лично поздравили Галину Владимировну, привезли гостинцы и фрукты.

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, более 60 активистов московской «Волонтёрской Роты Боевого Братства» возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе.

Волонтёры выстроились в длинную колонну, двигающуюся единым строем со входа на территорию мемориального комплекса, после чего расположились у монумента, олицетворяющего великий подвиг народа, победившего в Великой Отечественной войне. Москвичи произнесли торжественные слова у монумента, почтили память ленинградцев минутой молчания и возложили цветы.

«Для нас, москвичей, жизненный подвиг ленинградцев является примером нерушимости духа и великой силы воли нашего народа. Мы выражаем солидарность всем жителям Северной столицы и верим, что наша страна и наш народ будут победителями во все времена» — сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.

Напомним, блокада Ленинграда продлилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. После прорыва блокады в январе 1943 года осада Ленинграда вражескими войсками продолжалась до января 1944 года. В январе — феврале 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции советских войск противник был отброшен на 220−280 километров от южных рубежей города.