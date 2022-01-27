Москва, 27 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие пять дней может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы для января. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

По данным синоптиков, уже в пятницу, 28 января, столица окажется под влиянием североатлантического циклона «Мария».

"Начнётся снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до двух километров. Выпадет до трёх миллиметров осадков», — говорится в сообщении.

В субботу, 29 января, интенсивность снегопадов возрастет. Ожидаетсячто за день выпадет до пяти миллиметров осадков, а видимость временами будет снижаться до километра.

«В первую часть воскресенья ненастье ослабнет, ночью и утром может появиться даже относительное «окно» погоды. Однако после полудня зарядят обложные снегопады», — отметили в центре «Фобос».

В понедельник, 31 января, Москва окажется в самом центре циклона «Надя», осадков станет ещё больше, в результате чего сугробы впервые за сезон могут достичь полуметровой высоты.

«При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — добавили синоптики.

Вместе с тем специалисты отмечают, что грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными.

«Несмотря на сложные метеоусловия, в предстоящие выходные погода будет идеальная для прогулок и занятий зимними видами спорта», — указано в сообщении.