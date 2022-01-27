Бишкек, , 19:49 — REGNUM В 2021 году из бюджета Киргизии выделили более 2 млрд 787 млн сомов (2 млрд 595 млн рублей) на строительство и капитальный ремонт 367 объектов социально-культурного назначения. Об этом сообщили в госагентстве архитектуры и строительства сегодня, 27 января.

Флаг Киргизии commons.wikimedia.org

В ведомстве отмечают, что в минувшем году удалось завершить постройку 85 и капитальный ремонт 24 социальных и культурных объектов по всей республике.

Среди них числятся 59 школ и спортзалов, 12 детских садов, 11 объектов сферы здравоохранения, 6 объектов сферы культуры и спорта, 13 объектов водоснабжения и 8 административных зданий.

Читайте также: В 2022 году дефицит республиканского бюджета Киргизии превысит $107,5 млн