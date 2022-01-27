София, 27 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Минимальное пособие по безработице в Болгарии будет повышено с 15 левов до 18 левов в день (соответственно — с $8,54 до $10,2). Об этом 27 января заявил болгарский министр труда и социальной политики Георги Гьоков, сообщает БТВ.

Бен Шан. Безработица

Свое заявление Гьоков сделал после заседания Национального правительственного совета, где рассматривались вопросы увеличения сумм социальных выплат, пенсий и субсидий.

Гьоков «Мы достигли принципиальных соглашений о выделении для этого необходимых средств из государственного бюджета».

Согласно официальной информации, с 1 апреля нынешнего года будут увеличены размеры медицинской страховки для граждан Болгарии, находящихся на учете в отделениях службы занятости, а также пособия для работающих пенсионеров.

Ранее в минсоцполитики республики прогнозировали рост максимальных выплат по безработице, а также минимальных пенсий.