Москва, , 19:46 — REGNUM Программа развития ООН при финансовой поддержке России открыла IT-хаб в южной столице Киргизии — городе Оше. Об этом сообщили в местном представительстве ПРООН.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Ошский IT-хаб стал первым узловым учреждением цифрового образования нового формата на юге республики.

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Целью его создания является применение новых образовательных стандартов в области цифровых навыков для лучшей подготовки и адаптации молодежи к быстро меняющемуся миру и их вовлечения в креативную экономику.

Ожидается, что новый IT-хаб станет активной площадкой для проведения онлайн-вебинаров, бизнес-тренингов и других мероприятий в сфере креативной экономики и электронного предпринимательства.

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