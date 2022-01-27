Бухарест, , 19:39 — REGNUM Коллегия верховного суда Румынии постановила считать санитарную маску на лице потенциального грабителя «возможным орудием преступления»: ее ношение правонарушителем в момент совершения злодеяние будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. Об этом 27 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, суд рассмотрел жалобу адвокатов некоего местного жителя, осужденного за то, что тот совершил кражу мобильного телефона в магазине. На момент совершения преступления злоумышленник находился в санитарной маске, что повлияло на вынесение ему приговора — мужчина получил вдвое больший срок, чем это предусмотрено за соответствующие преступления.

Судьи верховного суда посчитали, что, хотя ношение масок является обязательным в помещениях, ее наличие у преступника усложняет работу правоохранителей по идентификации нарушителя закона. Новое решение суда является обязательным и будет применяться всеми судами в Румынии.

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