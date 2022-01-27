Кишинёв, , 19:35 — REGNUM В Молдавии вручил верительные грамоты и приступил к работе новый посол КНР Янь Вэньбинь. Об этом 27 января сообщает Синьхуа, информируя о состоявшейся накануне встрече дипломата с президентом республики Майей Санду.

Принимая посла, М. Санду дала высокую оценку результатам двустороннего взаимодействия и поблагодарила китайскую сторону за помощь в социально-экономическом развитии Молдавии. Она выразила надежду на выход отношений на новый уровень и поддержала ряд конкретных экономических проектов, реализуемых с китайским участием.

По словам Янь Вэньбиня, тридцать лет развития отношений Китая и Молдавии привели к впечатляющим результатам взаимодействия. Стороны поддерживают друг друга в вопросах, которые касаются их коренных интересов. КНР помогла построить недавно сданную в эксплуатацию в Молдавии солнечную электростанцию, реализован ряд других важных проектов.