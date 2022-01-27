Приштина, , 19:53 — REGNUM В Косово 27 января в результате исследования 15 268 образцов выявили 3917 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 617 человек, за сутки в крае скончались шесть пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово Arbenllapashticaaa

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 194 580 случаев заражения, не считая сербского населения края, 162 950 пациентов излечились, 3008 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 28 751. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 833 638 человек, при этом произведено уже свыше 1 764 421 инъекции вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 68,5 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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