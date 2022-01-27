Великий Новгород, 27 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. На пресс-конференции губернатора Новгородской области Андрея Никитина в четверг, 27 января, были представлены были представлены актуальные планы развития региона, сообщает сетевой ресурс «53 новости».

Novreg.ru Губернатор Новогородской области Андрей Никитин

Один из главных вопросов касался медицины — планов по улучшению ситуации со здравоохранением, строительству новых медицинских учреждений, привлечению в регион медицинских работников.

По словам Андрея Никитина, первое направление, по которому будут работать региональные власти, это капитальный ремонт и реконструкция медицинских учреждений. Сейчас такие работы ведутся в Боровичах, Шимске, Окуловке и Крестцах. Капремонт Шимской ЦРБ закончится буквально на днях. А больницы Чудовского, Старорусского, Новгородского и Маловишерского района попадут в программу модернизации первичного звена до 2025 года. Стоит задача по созданию нормальных условий для пациентов и закупке необходимого медицинского оборудования.

Кроме того, в Новгородской области за пять лет построят 143 фельдшерско-акушерских пункта. 30 из них уже построили в прошлом году, еще 30 появятся в этом.

«Все ФАПы, которые находятся в избах-читальнях и сараях, закончатся. Будут нормальные ФАПы и врачебные, и амбулатории», — сказал глава региона.

Еще одно направление — закупка медицинской техники за счет регионального бюджета на 600 миллионов рублей. Таких аппаратов не должно быть по федеральным нормативам численности, но без них нельзя обойтись. К сожалению, нормативы не всегда учитывают «территориальную историю», а в итоге пациентам приходится ездить на большие расстояния. Так, например, тысячи маленьких пациентов приходилось отвозить на компьютерную томографию в Санкт-Петербург, а теперь детский томограф будет работать в Великом Новгороде. Или, например, ангиограф, который уже находится в Боровичах. Представьте, как рискованна для жизни пациента с сердечно-сосудистой патологией дальняя поездка из отдаленных районов в Великий Новгород. А теперь благодаря ангиографу операции на сердце будут проводить в Боровичской ЦРБ. Не менее важно для спасения людей и создание онкологических диспансеров в Старой Руссе и Боровичах. Если раньше жителям районов области приходилось ехать к онкологу в Великий Новгород, то теперь к специалисту можно обратиться рядом с местом жительства.

Третье направление — привлечение медицинских кадров. Благодаря принятым мерам по поддержке врачей, ситуация в этой сфере стабилизировалась, наблюдается небольшая, но все же положительная динамика. Важную роль здесь играет предоставление жилья для медицинских работников. Ежегодно для врачей остро дефицитных специальностей область приобретает 50 квартир. Отработав семь лет, врач получает квартиру в собственность. Фактически, это «бесплатная ипотека». Действуют региональные выплаты в дополнение к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Оплачивается ординатура врачам из других регионов. Ведется работа не только с молодыми врачами, но и с медиками старшего возраста, которые находят в себе силы продолжать работу. В лучшую сторону меняется ситуация с целевым обучением будущих врачей.

«Будем делать все от нас зависящее, чтобы количество врачей в регионе росло», — добавил Андрей Никитин.