Москва, 27 января, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился в Москве с главой департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роджерио Гаспаром. Об этом сообщает 27 января пресс-служба Минздрава России.

Михаил Мурашко

Отмечается, что на встрече обсуждались совместные шаги сторон по аккредитации и включению российских регуляторных органов — Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора — в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed Authorities), а также создания в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам.

Представитель ВОЗ обратил внимание, что Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, «поскольку её регуляторная система в достаточной мере развита».

«Роджерио Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворённость взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V», — сообщили в Минздраве, отметив, что очередной визит экспертов ВОЗ в Россию запланирован на февраль.