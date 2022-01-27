Бишкек, , 19:20 — REGNUM В городском парламенте столицы Киргизии предлагают снизить тарифы на проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом стало известно на заседании профильной парламентской комиссии сегодня, 27 января.

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По словам депутата Казыбека Эргешова, многие горожане жалуются на то, что расходы на оплату проезда их детей до школы и обратно зачастую слишком велики для семейного бюджета.

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«Дети вынуждены идти в школу пешком, в результате — опаздывают на учёбу или вообще пропускают занятия. Во многих семьях учатся несколько детей, и все они пользуются транспортом», — сказал он.

Парламентарий отметил, что в связи с этим предлагается снизить тарифы для школьников на проезд в муниципальных и частных автобусах и троллейбусах — с 11 до 5 сомов (с 10,2 до 4,6 рубля), а в маршрутках — с 15 до 10 сомов (с 13,9 до 9,2 рубля).

По итогам заседания комиссия поручила мэрии столицы Киргизии рассмотреть вопрос об изменении расценок на проезд для учащихся общеобразовательных учреждений и внести соответствующие предложения.

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