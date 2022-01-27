Нижний Новгород, , 19:16 — REGNUM В Нижегородской области задержали сотрудницу банка, подозреваемую в хищении 26 млн рублей, принадлежавших этой финансовой организации, передают местные СМИ сегодня, 27 января.

Банк

По имеющейся информации, работавшая кассиром 23-летняя девушка начала присваивать деньги банка с ноября 2020 года.

На днях она не вышла на работу, а номер её мобильного телефона оказался недоступен. Служба безопасности финансовой организации начала выяснять причины её отсутствия на рабочем месте и установила факт недостачи крупной суммы денег.

После задержания злоумышленница призналась, что украденные деньги потратила на ставки в букмекерских конторах, развлечения и операцию по увеличению груди.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.