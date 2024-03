Колумбия, США, 27 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Американский инди-поп исполнитель Toro y Moi (Чезвик Бандик) вернулся с новостями о своем предстоящем альбоме Mahal и поделился первыми синглами пластинки Postman и Magazine. Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Toro y Moi Toro y Moi

Mahal последует за альбомом Toro y Moi 2019 года Outer Peace, а также представит совместные композиции с психоделик-рок проектом Unknown Mortal Orchestra и джаз-дуэтом The Mattson 2.

Пластинка включит в себя 11 новых треков и выйдет 29 апреля на новом лейбле исполнителя Dead Oceans