Москва, 27 января, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Идею запретить в России майнинг криптовалют не поддержал президент страны Владимир Путин, сообщает 27 января Bloomberg. Агентство ссылается на три своих источника.

Криптовалюта

По их данным, в России майнинг криптовалют может быть официально разрешён в Красноярском крае, Иркутской области и в Карелии. Разрешение коснётся регионов с избытком электроэнергии.

Также агентство привело данные Кембриджского университета, согласно которым Россия в прошлом году оказалась на третьем месте по майнингу криптовалют. Это сообщение появилось после того, как Банк России предложил запретить в стране майнинг криптовалют.