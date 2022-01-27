Краснодар, 27 января, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Инициатива об установлении Дня геноцида советского народа, с которой 27 января выступила Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма, должна быть рассмотрена в Госдуме и в Совете Федерации, получить поддержку на государственном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор социологических наук, доктор исторических наук, профессор, декан факультета журналистики, заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета Валерий Касьянов.

Дети времен Великой Отечественной войны

«Очень хороший вопрос, спасибо, что вы его поднимаете. Я в активе этого движения, и занимаюсь этим через региональное отделение Российского исторического общества. Сегодня мы вновь, повторно, открываем массу преступлений фашистских захватчиков и их сподвижников-сателлитов, которые господствовали тогда на оккупированной территории. Поднимаем документы по преступлениям, которые когда-то были отмечены, но не оценены должным образом. Есть просто страшные преступления. Например, расстрел воспитанников детского дома в Ейске — дети в захваченном городе были зверски убиты. Причём по массе преступлений сегодня понимаем: надо было этим заниматься раньше, надо было находить этих фашистских преступников и их прихвостней, которые творили эти страшные преступления. А ведь многие из них и в Канаде, и в Соединенных штатах Америки, и в Южной Америке прячутся и прятались. Один из преступников, который творил чудовищные преступления в Ейске, совсем недавно скончался в Канаде», — рассказал Валерий Касьянов.

«Сегодня обращение к этому периоду — очень правильно. Я как историк скажу — я считаю, что мы должны были в послевоенное время больше говорить о преступлениях Западной Европы против нас. Кто поддерживал фашистов, кто поддерживал Гитлера в походе на СССР? Практически все государства Европы откликнулись и послали свои войска. Среди них страны, которые мы в советское время считали братскими. Самый яркий пример — Болгария. Мы спасли этот народ, неоднократно спасали государство, а в двух мировых войнах сподвижниками Германии были болгарские военные части», — отметил собеседник агентства.

«Поэтому сегодняшняя инициатива, конечно же, требует всемерной поддержки. Думаю, её должны рассмотреть в Государственной думе, в Совете Федерации, обязательно привлечь к этому высшие государственные структуры, и по достоинству об этом говорить», — подчеркнул Валерий Касьянов.

«В Западной Европе у многих очень короткая память, — отметил собеседник ИА REGNUM. — Германия, нужно отдать должное, помнит. А остальные-то впали в беспамятство. Они теперь на одну доску ставят и Гитлера, и Сталина, и Германию, и Советский Союз. Конечно, об этом надо говорить».

Валерий Касьянов подчеркнул, что необходимо поднимать документы и заново восстанавливать детали преступлений, совершённых нацистами на советской земле.

«Это самая главная историческая память, которую мы должны поддерживать, на которой мы должны воспитывать. Мы не имеем право допустить такие страшные события вновь. Мы на Российском историческом обществе и на региональном примем резолюцию в поддержку этой инициативы и двинем её дальше коллективно», — добавил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа.