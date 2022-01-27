Нижневартовск, Югра, 27 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Югре арестован экс-директор МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, в феврале — апреле 2018 года, занимая должность директора муниципальной организации, подозреваемый получил взятку 410 тысяч рублей от предпринимателя, который нарушил сроки исполнения муниципального заказа за невключение в реестр недобросовестных исполнителей.

Мужчина обвиняется по п."в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По решению суда заключён под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Нижневартовске за получение взятки осуждён начальник одного из отделов Управления по дорожному хозяйству и благоустройству. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей с запретом семь лет занимать руководящие должности.