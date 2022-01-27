Нижний Новгород, 27 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Силовики задержали трех подростков, которые несколько месяцев планировали напасть на школу в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В их квартирах прошли обыски. Об этом 27 января сообщили нижегородские СМИ.

Connor Tarter Арест

По данным портала NewsNN трое парней, 17 и 16 лет готовились совершить массовое убийство в школе №121. Предварительной причиной могла стать «ненависть к людям».

«В квартирах, где они проживали, прошли обыски. Силовики нашли личные дневники, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер видеонаблюдения в образовательном учреждении. В жилище одного из подростков были обнаружены компоненты для сборки СВУ», — сообщило издание со ссылкой на телеграм-канал Ni Mash.

Во время выяснения обстоятельств выяснилось, что «школьники были подписаны на закрытый канал в Телеграм, где публиковались призывы к совершению насильственных акций в школах и других учебных заведениях. Администратором группы являлся 16-летний житель Украины Ярослав Овсюк», — уточняют в NewsNN.