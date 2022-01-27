Барселона, Испания, 27 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. 26-летний испанский фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре проведет вторую половину сезона в «Барселоне». Как сообщает журналист Жерар Ромеро, стороны договорились об аренде на полгода.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что в подписании Адама Траоре заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

В текущем сезоне на счету Адама Траоре лишь один забитый мяч в ворота «Саутгемптона» в двадцати турах Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. В прошлом сезоне на счету испанца 4 (2+2) очка по системе гол+пас.

Адама Траоре, будучи воспитанником «Барселоны», перешел в «Вулверхэмптон» 8 августа 2018 года из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.