Дубна, Московская область, , 18:57 — REGNUM Министру обороны России Сергею Шойгу на заводе в подмосковной Дубне показали первый лётный образец разведывательно-ударного беспилотника «Орион», оснащённого системой спутниковой связи, сообщает 27 января Минобороны РФ.

БПЛА «Орион» Kronshtadt.ru

Новый БПЛА был представлен сотрудниками компании-разработчика «Кронштадт».

При этом было отмечено, что установленный на БПЛА блок спутниковой связи существенно увеличит дальность действия дрона, так как обеспечивает управление аппаратом за пределами зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления.

Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» с системой спутниковой связи был показан министру обороны России в ходе его инспекционного визита на первый российский специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятие для серийного выпуска крупноразмерных беспилотников начало работать в Дубне в конце 2021 года.

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