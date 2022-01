Нью-Йорк, США, , 18:56 — REGNUM Американская инди-рок группа Widowspeak представила новую песню While You Wait в качестве второго сингла из своего предстоящего шестого альбома The Jacket. Об этом 26 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Группа Widowspeak Официальный YouTube-канал Widowspeak

После выпуска лид-сингла Everything Is Simple в начале января, Widowspeak представили вторую запись с альбома под названием While You Wait. Молли Гамильтон из Widowspeak и Роберт Эрл Томас сказали, что песня «является результатом того времени, когда альбом еще мог стать настоящей концептуальной записью; это своего рода сцена вступительных титров, когда главный герой идет на работу. Затем, во втором куплете, он уходит с работы и видит, как снова начинается ночная жизнь. Эти одновременные переживания подобны городам внутри города; всегда есть кто-то, кто заканчивает свой день, когда начинается чей-то другой».

Новый альбом Widowspeak выйдет 11 марта на лейбле Captured Tracks и последует за пластинкой 2020 года Plum.

