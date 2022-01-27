Шаньси, Китай, , 18:53 — REGNUM В преддверие отмечаемого в Китае 4 февраля Праздник Весны (Нового года по лунному календарю) партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в северокитайскую провинцию Шаньси. Это продолжает традицию посещения регионов главой партии и государства, которой в текущем году исполняется уже десять лет. Об этом 27 января сообщает Синьхуа, отмечая, что в центре внимания лидера неизменно находятся встречи с простыми людьми и кадровыми работниками низового уровня.

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Во время посещения одной их деревень в уезде Фэньси Си Цзиньпин обратил особое внимание собравшихся на важность модернизации села и сельскохозяйственного производства.

Подчеркивается, что в Китае Праздник Весны имеет важнейшее значение, является народным и символизирует сбор всех членов семьи за праздничным столом.