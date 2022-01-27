Рига, , 18:53 — REGNUM Заключенный экс-мэр Вентспилса (западная Латвия) Айварс Лембергс подал иск к Управлению мест заключения (IeVP) за недоступность поддерживающей ковид-вакцины. Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на адвоката Лембергса Мариса Грудулиса.

Вакцинация PATH global health

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По словам адвоката, 10 мая 2021 года Лембергс был вакцинирован вакциной Johnson & Johnson. Находясь под стражей, он просил сделать ревакцинацию, но так и не получил ее, а ответы на его запросы и запросы защитников по этому поводу не получены. Позже Лембергс заразился коронавирусом Covid-19 в декабре 2021 года. Теперь он требует от IeVP выплаты компенсации в размере 10 000 евро.

Управление отказалось комментировать журналистам вопросы, связанные с вакцинацией Лембергса, поскольку они «касаются личной медицинской информации».