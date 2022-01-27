Мурманск, 27 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. С 18 февраля до середины марта раз в пять дней в Мурманскую область из Москвы будут прибывать туристические авиачартеры, сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

confused_me Самолет

Чартерная программа рассчитана на тех путешественников, которые хотят максимально быстро, удобно, доступно спланировать свою поездку. Ростуризм субсидирует половину стоимости фрахта воздушного судна, за счёт чего туроператору (компания TUY) удаётся снизить стоимость поездок в 2−2,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург и Апатиты свяжет прямой авиарейс.