Москва, , 18:50 — REGNUM Министерство финансов России может длительное время не размещать новых облигаций федерального займа (ОФЗ) в ожидании нормализации ситуации на финансовых рынках. Об этом заявил 27 января заместитель руководителя ведомства Тимур Максимов.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минфин может в принципе длительное время не выходить с размещениями, но долго такая напряжённость, нервозность сохраняться не может. Мы взяли паузу, не торопимся, жёстких ограничений нет, ждём нормализации. И возврат поначалу должен быть плавным, спокойным», — сказал он в интервью агентству Reuters.

Ранее Минфин сообщал о планах продолжить заимствования на внутреннем рынке в 2022 году и предложить на аукционах в I квартале ОФЗ на 700 миллиардов рублей. За весь предстоящий год ведомство намерено разместить ОФЗ в общей сложности 3,26 триллиона рублей в валовом выражении.

«Квартальный план ни о чём не говорит. Годовой план при возврате к бюджетному правилу — безусловно, тот уровень, на который мы ориентируемся. Сейчас работаем над инструментами, которые снимали бы эти годичные ограничения, что в прошлом году и получилось сделать — в IV квартале мы не добрали, потому что занимать на таком рынке с точки зрения государственных интересов — неправильно», — сказал Максимов.

Он добавил, что работа над механизмами гибкости долговой программы ведётся постоянно, «потому что, когда рынок знает, что над ним висит 3,3 триллиона рублей и их надо дать любой ценой, начинается плохой рынок».

«Пока говорить о том, какие это будут инструменты, рано. Но нашу среднесрочную задачу мы видим в том, чтобы добавить гибкости работе государственного долгового рынка», — отметил замминистра.

Как передавало ИА REGNUM, Минфин вторую неделю подряд отказывается от проведения запланированных ранее аукционов по размещению облигаций федерального займа из-за волатильности на финансовых рынках. В ведомстве сообщали, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

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