Рига, 27 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Заявление главы правительства Латвии Кришьяниса Кариньша, что общество больше не может содержать на свои налоги пострадавших из-за кризиса предпринимателей, совершенно неверно, оскорбляет предпринимателей и раскалывает общество. Об этом в своем обращении к правительству заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Он напомнил, что все средства, которые государство получает, которые распределяет на содержание министерств, больниц, образовательных учреждений и так далее, которые тратит на госзаказы частным исполнителям, созданы не общественным сектором, а частным. С учетом же того, что эти деньги проходят через систему налогообложения, больше их тоже не становится.

«Именно поэтому утверждение, будто общество на свои налоги содержит предпринимателей, неверное по самой своей сути. Деньги, созданные предпринимателями и их командами — те, из которых как раз и оказывается поддержка в этот трудный момент», — подчеркнул Ростовскис.

По оценке ЛТПП, в последние два года эпидемии коронавируса власти непомерно ограничили предпринимательство в стране, особенно отдельные отрасли, такие как туризм и сфера гостеприимства.

В других странах Европы, напоминает Ростовскис, власти дали бизнесу возможность зарабатывать, там ограничения более гибкие. Потому там и деньги в бюджете государства находятся, и вкладывать их в поддержку предприятий не нужно, потому что предприятия создают деньги сами, говорит глава ЛТПП.

«Деньги появляются в результате рыночных отношений — если нет предпринимателей и предпринимательства, не создаются деньги, которые можно поделить, вложить в госбюджет и реализовать функции государства», — заключил глава ЛТПП.