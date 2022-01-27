Москва, , 18:46 — REGNUM Советы по выводу войск их других стран нужно давать не России, а Соединённым Штатам. Генсек НАТО Йенс Столтерберг дал Москве никчёмный совет. Об этом написал 27 января член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

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Комментируя заявление Столтенберга о том, что России следует убрать войска из Грузии, Молдавии и Украины, Пушков напомнил, что Абхазия и Южная Осетия не являются территориями Грузии, поскольку народы этих республик, «подвергшись агрессии со стороны Грузии, захотели отделиться, как в своё время косовары, причем Сербию тогда НАТО не спрашивала, а войной навязала это отделение».

Отметив, что это первое, о чём не следовало бы забывать натовцам, Пушков перешёл к пункту Приднестровья. Он напомнил, что российские миротворцы находятся там для предотвращения конфликта.

Пушков «Их присутствие горячо поддержано полу миллионом жителей Приднестровья, из которых более 220 тысяч — граждане России. Власти Молдавии не справились в своё время с проблемой, сорвали урегулирование, не нашли выход и не могут найти его до сих пор».

Что же касается Украины, то в этой стране российских войск нет. Пушков добавил, что генсеку НАТО «надо бы начать с себя». Прежде всего попросить Вашингтон вывести войска из Сирии, «где они находятся вопреки законным властям страны».

К тому же следует призвать Турцию, а также потребовать от США закрыть Гуантанамо. Кроме того, НАТО следует для начала вывести свой контингент с территории Косово. «А пока трудно воспринимать его заявления всерьёз: вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла», — добавил Пушков.

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