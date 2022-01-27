Нью-Йорк, США, 27 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Interpol поделилась 30-секундным клипом, в котором они играют новый материал в лондонской студии Battery. Об этом группа рассказала в своих социальных сетях 26 января.

Официальный YouTube-канал Interpol Группа Interpol

В сентябре прошлого года Interpol объявили, что они работают над новым альбомом в Лондоне. Теперь они загрузили 30-секундный клип из студии, в котором представлен фрагмент новой музыки коллектива.

Предстоящий альбом группы, который еще не анонсирован, выйдет вслед за Marauder 2018 года. Interpol также объявили о новом туре.

https://twitter.com/Interpol/status/1486383109054550016