Саранск, , 18:42 — REGNUM Глава Мордовии Артем Здунов избран секретарем регионального отделения «Единой России». Решение принято на XXX Конференции отделения партии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Артем Здунов Пресс-служба правительства Мордовии

Кандидатуру Здунова в ходе тайного голосовали поддержали 150 из 155 участников конференции.

«Я считаю, что региональное отделение «Единой России» станет опорой для социально-экономического развития республики. Все наши усилия будут направлены на реализацию народной программы, реальное улучшение качества жизни людей», — отметил глава республики и добавил, что считает этот пост большой ответственностью.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Здунова на пост главы регионального отделения Президиуму Генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в декабре 2021 года. Главы еще 12 регионов России возглавили партийные отделения в своих субъектах.