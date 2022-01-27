Москва, 27 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Дуэт Artik & Asti выпустил клип на песню «Гармония». Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.

Скриншот видео на YouTube Севиль Велиева, солистка дуэта Artik & Asti

За несколько часов видео посмотрели более 170 тыс. человек, а 11 тыс. из них поставили ролику отметку «мне нравится». Благодаря этому клип попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года певица Анна Дзюба (Anna ASTI) покинула коллектив Artik & Asti и начала сольную карьеру. В январе 2022 года продюсер Артём Умрихин (Artik) представил новую солистку дуэта — исполнительницу Севиль Велиеву.