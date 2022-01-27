Мурманск, , 18:34 — REGNUM В Мурманском культурно-выставочном центре готовится к открытию передвижная историко-документальная выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, при подготовке экспозиции были использованы документы и фотографии из 25 архивов, музеев и фондов десяти стран мира. Большинство из них экспонируется в нашей стране впервые.

Холокост

Откроют выставку приглашенные гости — представители Научно-просветительского центра «Холокост»: заведующий архивным отделом Леонид Терушкин и руководитель образовательных программ Светлана Тиханкина. Леонид Терушкин работает заведующим архивным отделом центра «Холокост» с 2003 года, в 2012 году решением Брянской областной Думы награжден памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков». Светлана Тиханкина — кандидат философских наук, научный сотрудник Международного образовательного центра истории Холокоста и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета, почетный работник общего образования, автор методических рекомендаций, статей, монографий и др.

Выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» организована в рамках гранта из областного бюджета для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера — саамов, казачьих обществ Мурманской области, выделенного в 2021 году региональным Министерством внутренней политики.

Подробнее о выставке:

Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение: фото с выставки в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ России опубликовала архив о расстрелах в Дубоссарах в 1941 году.