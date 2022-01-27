Багдад, 27 января, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Пилоты иракской авиакомпании Iraqi Airways объявили о начале сидячей забастовки, которую проведут в международном аэропорту Багдада, сообщает 27 января иракский новостной портал SHAFAQ News.

Аэропорт Багдада

Участники акции протеста намерены не выходить в воздушные рейсы в течение нескольких часов, если министерство транспорта Ирака не удовлетворит их требования.

«В связи с необдуманными решениями руководства Iraqi Airways, которые нарушают международные стандарты безопасности и условия работы летных экипажей, было принято решение о проведении в международном аэропорту Багдада сидячей забастовки», — указано в заявлении Ассоциации иракских пилотов гражданской авиации.

Пилоты требуют расследовать коррупционные договора с другими авиакомпаниями, вернуть Iraqi Airways права единственного национального авиаперевозчика, закрыть «бесполезные» офисы.

Кроме того, пилоты намерены добиваться оплаты «рабочих расходов» на медосмотр и оформление лётной лицензии.