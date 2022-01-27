Ярославль, 27 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел заседание рабочей группы, утвердив окончательный перечень дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Как ранее сообщало ИА REGNUM с этого года в регионе реализуется проект «Наш двор», инициированный врио губернатора. Теперь стал известен адресный перечь 225 дворовых территорий, которые ждет благоустройство. Здесь будут установлены спортивно-игровые площадки, пройдет озеленение дворов, поставят скамейки и урны, заново асфальтируют территорию, обустроят парковки.

«Проект «Наш двор» — ответ на запрос жителей. Они хотят видеть дворы уютными, удобными для жизни, комфортными. Поэтому важно, чтобы люди были вовлечены в обязательном порядке в процесс обсуждения и принятия решения о том, как будет выглядеть их двор. И следующий этап — проведение встреч с жителями и обсуждение проектов будущего благоустройства. И я понимаю, что по тому графику, который мы с вами установили, в течение февраля мы такую работу вместе с жителями должны провести», — заявил Михаил Евраев.

В рамках проекта «Наш двор» 91 спортивно-игровую площадку установят в сельских дворах. В крупных городах появятся 23 площадки для выгула собак, в том числе 10 площадок в Ярославле, три — в Рыбинске, по две — в Ростове, Тутаеве и Угличе. Глава региона поставил задачу главам муниципальных образований контролировать реализацию проекта.

«Это масштабный проект, который реализуется в очень сжатые сроки. И для того, чтобы сделать его качественно, необходим мониторинг каждого этапа реализации. Контроль за тем, как идет работа, будет осуществляться в ежедневном режиме. Важен каждый день, а также четкое понимание графика выполнения работ по каждому муниципальному образованию», — подчеркнул врио губернатора Ярославской области.

Благоустройство всех дворовых территорий по проекту «Наш двор» должно быть завершено до конца октября 2022 года.