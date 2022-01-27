Оттава, 27 января 2022, 18:30 — REGNUM Стриминговый сервис Spotify принял решение удалить музыку канадского фолк-рок исполнителя Нила Янга с платформы после того, как он захотел разорвать свои отношения с сервисом из-за мнения подкастера Джо Рогана о вакцине от коронавируса. Об этом 27 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Логотип Spotify
Логотип Spotify
Официальный сайт Spotify

Ранее на этой неделе Нил Янг поделился письмом, адресованным его руководству и лейблу, с просьбой «немедленно» удалить его музыку из Spotify. Янг написал: «Я делаю это, потому что Spotify распространяет неправильную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто им верит. Пожалуйста, действуйте немедленно».

«Я хочу, чтобы вы немедленно сообщили Spotify, что я хочу, чтобы вся моя музыка была удалена с их платформы», — добавил он. «У них может быть Роган или Янг, но не оба сразу». Подкаст Джо Рогана также встретился с недовольством 270 врачей и преподавателей естественных наук, которые подписали открытое письмо с просьбой Spotify удалить подкаст с их платформы.

Представитель Spotify заявил порталу The Hollywood Reporter: «Мы хотим, чтобы вся музыка и аудиоконтент были доступны пользователям Spotify. С этим приходит большая ответственность за обеспечение баланса между безопасностью для слушателей и свободой для создателей контента. У нас есть подробная политика в отношении контента, и с начала пандемии мы удалили более 20 000 эпизодов подкастов, связанных с коронавирусом. Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify, но надеемся скоро приветствовать его».

Янг также поделился новым постом на своем сайте, назвав Spotify «разрушительной силой из-за его [Рогана] публичной ложной информации о коронавирусе». Он также поблагодарил компанию Reprise Records за то, что она «поддержала меня и приняла удар — потеряла 60% моего дохода от потоковой передачи по всему миру во имя истины». В завершении Янг написал: «Я искренне надеюсь, что другие артисты и звукозаписывающие компании уйдут с платформы Spotify».

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