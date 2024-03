Оттава, 27 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify принял решение удалить музыку канадского фолк-рок исполнителя Нила Янга с платформы после того, как он захотел разорвать свои отношения с сервисом из-за мнения подкастера Джо Рогана о вакцине от коронавируса. Об этом 27 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

Ранее на этой неделе Нил Янг поделился письмом, адресованным его руководству и лейблу, с просьбой «немедленно» удалить его музыку из Spotify. Янг написал: «Я делаю это, потому что Spotify распространяет неправильную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто им верит. Пожалуйста, действуйте немедленно».

«Я хочу, чтобы вы немедленно сообщили Spotify, что я хочу, чтобы вся моя музыка была удалена с их платформы», — добавил он. «У них может быть Роган или Янг, но не оба сразу». Подкаст Джо Рогана также встретился с недовольством 270 врачей и преподавателей естественных наук, которые подписали открытое письмо с просьбой Spotify удалить подкаст с их платформы.

Представитель Spotify заявил порталу The Hollywood Reporter: «Мы хотим, чтобы вся музыка и аудиоконтент были доступны пользователям Spotify. С этим приходит большая ответственность за обеспечение баланса между безопасностью для слушателей и свободой для создателей контента. У нас есть подробная политика в отношении контента, и с начала пандемии мы удалили более 20 000 эпизодов подкастов, связанных с коронавирусом. Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify, но надеемся скоро приветствовать его».

Янг также поделился новым постом на своем сайте, назвав Spotify «разрушительной силой из-за его [Рогана] публичной ложной информации о коронавирусе». Он также поблагодарил компанию Reprise Records за то, что она «поддержала меня и приняла удар — потеряла 60% моего дохода от потоковой передачи по всему миру во имя истины». В завершении Янг написал: «Я искренне надеюсь, что другие артисты и звукозаписывающие компании уйдут с платформы Spotify».