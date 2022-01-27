Москва, 27 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. На платформе Change.org появилась петиция с просьбой разблокировать трек «Безумие», авторами которого являются ЛСП (Олег Савченко) и Оксимирон (Мирон Фёдоров). Информацией об этом поделился сам ЛСП в истории на своей странице в Instagram вечером 26 января.

Георгий Балаков ИА REGNUM Рэпер Оксимирон

В рамках обращения поклонники артистов просят вернуть популярную песню на платформы Spotify и «ВКонтакте», откуда недавно она была удалена. Примечательно, что во всех музыкальных сервисах осталась версия этой композиции из мини-альбома Оксимирона, в которой отсутствуют припев и куплет ЛСП.

Напомним, что ранее ЛСП и Оксимирон неоднократно сотрудничали. Так, у артистов имеются две другие совместные песни — Imperial и «Космос».