Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Популярные рэп-исполнители Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), 2 Chainz (Таухид Эппс) и Busta Rhymes (Тревор Джордж Смит-младший) приняли участие в съемках видео на ремикс песни исполнителя Papoose (Шамель Макки). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Papoose 27 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Видеоклип наполнен множеством графических эффектов, а сами музыканты посещают в нем необычные локации. Также в ролике появилась исполнительница Remy Ma (Реминис Макки), являющаяся супругой Papoose.

Напомним, что Papoose начал свою карьеру в 1998 году. На текущий момент дискография состоит из четырех студийных альбомов.

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