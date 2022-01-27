Вашингтон, 27 января, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Популярные рэп-исполнители Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), 2 Chainz (Таухид Эппс) и Busta Rhymes (Тревор Джордж Смит-младший) приняли участие в съемках видео на ремикс песни исполнителя Papoose (Шамель Макки). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Papoose 27 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Видеоклип наполнен множеством графических эффектов, а сами музыканты посещают в нем необычные локации. Также в ролике появилась исполнительница Remy Ma (Реминис Макки), являющаяся супругой Papoose.

Напомним, что Papoose начал свою карьеру в 1998 году. На текущий момент дискография состоит из четырех студийных альбомов.