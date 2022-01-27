Москва, , 18:22 — REGNUM Футболист Павел Мамаев и бывшая подруга его первой жены, блогер Надежда Санько, поженились. Информация об этом появилась 27 января в телеграм-канале Super.ru.

Павел Мамаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным телеграм-канала, Мамаев и Санько отпраздновали свадьбу в кругу близких друзей в одном из московских ресторанов. Молодожёны состоят в отношениях с августа 2021 года, а в январе 2022 года стало известно, что невеста беременна.

ИА REGNUM напоминает, что с 2013 года Павел Мамаев был женат на модели Алане Мамаевой, однако в 2021 году она обвинила его в измене и подала на развод. У них есть общая дочь.

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