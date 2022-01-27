Москва, 27 января, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Блогер Корней Тарасов нанес поражение рэп-музыканту Типси Типу (Алексей Антипов) в рамках бойцовского турнира «Тройной удар». Результатом боя поделилось издание Sports.ru 27 января.

Kristin Wall Бокс

Поединок проводился в весовой категории до 66 кг и продлился максимально допустимое количество раундов. По решению судей бой завершился победой Тарасова.

Напомним, что Корней Тарасов является родным братом популярного спортсмена Артема Тарасова. Также он занимается музыкальной деятельностью, периодически публикуя треки на стриминговых платформах.