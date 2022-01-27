Ханты-Мансийск, , 18:19 — REGNUM В Югре арестован житель Ханты-Мансийска по подозрению в совращении малолетних, а также изготовлении и распространении порнографии.

Детское насилие

По версии следствия 22-летний подозреваемый распространял в социальной сети детскую порнографию. Как выяснилось, изготавливать её он начал ещё в 2016 году, когда пользуясь отсутствием родителей дома, он совершил с 9-летним родственником иные действия сексуального характера. Затем, в 2020 году, подозреваемый совершил уже насильственные сексуальные действия в отношении 9-летней родственницы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.