Москва, , 18:18 — REGNUM Российский музыкант Джизус (Владислав Кожихов) анонсировал новую песню, а также видеоклип на нее. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 27 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Выход композиции, получившей название Warlord, запланирован на 27 января 2022 года. Эта работа станет первой выпущенной песней исполнителя в 2022 году.

Напомним, что в 2021 году Джизус выпустил лишь четыре сольные песни. В 2022 году музыкант собирается представить свой новый студийный альбом.

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