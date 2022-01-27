Вашингтон, , 18:18 — REGNUM США проинформировали афганских дипломатов в стране о закрытии посольства Афганистана в Вашингтоне и консульств в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, передаёт 27 января телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Американцы в Афганистане Dvidshub.net

Сообщается, что ранее на неделе афганским дипломатам была направлена, из которой следует, что Соединённые Штаты также лишают их дипломатического иммунитета.

В то же время представитель Госдепартамента заявил телеканалу, что «статус афганской миссии или её персонала не претерпел никаких изменений».

Ранее афганские дипломаты в Вашингтоне заявили, что власти США заблокировали официальные банковские счета посольства Афганистана, что отрицательно сказалось на финансовых операциях дипмиссии и затруднило выплату жалований сотрудникам, арендные и страховые выплаты.