27 января 2022 | Время чтения 11 мин

Мир, в котором происходят эпохальные изменения, на которые неоднократно в своих выступлениях указывали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, все более ясно обозначает конец западной вселенской гегемонии. Как и предвидел, пугая четверть века назад своих последователей, американский стратег Бжезинский, стоило в Большой Евразии сформироваться мощному ответу на вызов американской гегемонии, как все планы Pax Americana рассыпаются в прах.

Владимир Павленко, , 19:06 — REGNUM Сенсационный телефонный разговор состоялся считаные часы назад между главами дипломатических ведомств Китая и США — Ван И и Энтони Блинкеном. Китайская сторона очень жестко и, главное, открыто, публично встала на сторону России в украинском вопросе, потребовав от Вашингтона обеспечить выполнение киевскими марионетками Минских соглашений и учесть стратегические озабоченности России на Европейском, а фактически глобальном театре военных действий (ТВД). Но самое первое, что обращает на себя внимание, — теснейшая внешнеполитическая координация Москвы и Пекина теперь уже практически по всем наиболее острым вопросам глобальной повестки. Только недавно, 21 января, с Блинкеном разговаривал глава российского МИД Сергей Лавров. И далеко не первый раз так происходит, что за контактами с США одной из наших сторон — российской или китайской — следует контакт и другой стороны. Это говорит о том, что российская и китайская дипломатия в отношениях с Вашингтоном и коллективным Западом успешно формирует общую повестку, что существенно ограничивает возможности и люфт американской дипломатии.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Имеются все основания полагать, что шеф Госдепа поплатился за «фокусы» спецслужб США, которые не иначе, как с подачи Белого дома (а может, напрямую «глубинного государства»?), надоумили на днях информагентство Bloomberg на диверсию против российско-китайских отношений. Напомним, что тогда по каналам этого информационного спрута был распространен демонстративный фейк о том, что китайский лидер Си Цзиньпин будто бы «попросил» российского лидера Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Пекинской зимней Олимпиады, которая стартует 4 февраля. Дипломатические круги Китая и России категорически опровергли эту ложь, смысл которой в том, чтобы выставить отношения двух лидеров как бы «лишенными взаимного доверия». Теперь в дополнение к этим опровержениям китайской стороной по позициям Вашингтона нанесен мощный «ответно-встречный» информационный удар. «Вы хотели «приплести» Пекин к украинской тематике и просунуть между нами с Россией «черного кота»? — как бы говорит Ван И Блинкену. — О’кей, мы из дипломатических соображений в ваши отношения с Россией не лезли, но вы сами напросились. Получайте правду, и не факт, что она вам понравится — не надо было провоцировать».

Сухие строчки отчета о разговоре двух министров, появившиеся в мировых СМИ, неопровержимо свидетельствуют. Продолжая линию Bloomberg, то есть признавая ее происхождение из государственных политических штабов США, Блинкен решил «нажать» на Ван И и принялся спекулировать вокруг «глобальных рисков для безопасности и экономики, связанных с дальнейшей российской агрессией против Украины», после чего призвал китайского визави поддержать идею «деэскалации и дипломатии» как «ответственных путей урегулирования кризиса». Меньше всего, надо полагать, глава Госдепа ожидал, что в ответ вместо уклончивых дипломатических формулировок ему прямо «в лоб» скажут, что симпатии Китая — на стороне России, а не США и тем более их киевских «шестерок».

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И U.S. Department of Defense

"Сегодня, в XXI веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены», — говорит Ван И, призывая Вашингтон принять и адекватно ответить на озабоченности Москвы. «Китай выступает за решение украинского вопроса на основе Минских договоренностей», — продолжает руководитель внешнеполитического ведомства КНР.

И не оставляет шансов властям Киева выкрутиться, открестившись от договоренностей, подписанных ими в рамках военных реалий, сложившихся в феврале 2015 года после с треском проигранной ВСУ Дебальцевской операции. Котел, в который попали украинские части, в том числе из-за просчетов своего командования, и огромное количество погибших и раненых. Значительную их часть киевские военные власти, ничтоже сумняшеся, как помним, тогда утаили от собственной общественности. И «списали» за счет пропавших без вести и «не боевых потерь». И потом, сама формулировка китайского министра об «украинском», а не донбасском «вопросе» в контексте Минска о многом говорит. В Пекине понимают, что для Киева вопрос этих соглашений, денонсировать которые призывали и Порошенко, и Зеленского, не оставляют Украине шансов ни на националистическое, бандеровское, ни на натовское будущее. Ибо обладающий по этим соглашениям широкой автономией Донбасс никогда с этим не согласится, а без него принять подобные решения будет невозможно.

Кстати, ситуация крепко отдает дежавю. Ту же самую линию США занимают в отношении ядерных программ КНДР и Ирана. Ясно, что сложился вполне определенный алгоритм, по которому пытаются действовать Белый дом и Госдеп. Выдвигая те или иные предложения, они, во-первых, облекают их в императивные требования, во-вторых, снабжают «правозащитной» идеологической демагогией и, в-третьих, даже слушать не хотят о компромиссах и о собственных гарантиях по поводу того, что собеседников беспокоит. Это и есть байденовско-блинкеновский пресловутый «мир на правилах», и главное из этих самозваных «правил», не имеющих ничего общего с международным правом и мировым порядком с центром в ООН, — что США «правила» диктуют, облекая их в форму ультиматумов. Всем же остальным не «разрешается» их обсуждать и тем более сомневаться, а неукоснительно и безоговорочно выполнять. Ибо американцы уверены, что обладают внедипломатической экстерриториальной «исключительностью», на которой, помнится, спекулировал еще Барак Обама.

Президент США Джо Байден выступает на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго. 2021 The White House

Здесь же, в случае с Россией и Китаем, США налетают на встречный «лом». Понятно, что главное, о чем сказал Блинкену Ван И, — чтобы США полностью отказались от самой мысли о расширении НАТО на постсоветское пространство. «Региональная безопасность не может быть обеспечена усилением и расширением военных блоков», — проводит китайский министр геополитический «ликбез» с зарвавшимся эмиссаром (или комиссаром?) «глубинных» элит в международной политике. Причем произносится это в тот момент, когда Вашингтон ведет нагнетание напряженности вокруг Украины по нарастающей. И дело уже доходит до предвоенной по сути команды Госдепа эвакуировать из Киева членов семей сотрудников американской дипмиссии, когда на Украину налажены поставки фактически вала или потока летальных вооружений, которые отправляются туда всеми, от Чехии до Эстонии. В первую очередь речь идет о старых советских вооружениях и боевой технике, которые производились в ряде стран экс-Варшавского договора (в той же Чехии, например, выпускались БМП). На этом фоне начинает расширяться география натовских учений у границ России в Черном и Балтийском морях, принимаются решения о переброске войск в Европу, активизируется антироссийская истерия внутри НАТО, с европейскими членами которого проводится соответствующая «разъяснительная работа». Свою «концептуальную» роль в западном альянсе обнаруживает Лондон, заявляющий о стремлении сколотить военный блок с участием своим, Польши и Украины. Это означает явочную попытку обойти невозможность принятия Киева в НАТО здесь и сейчас, по факту превратив его в сателлита натовских стран, связанного с ними взаимными военными обязательствами. Кроме того, ряд западных СМИ начинают спекулировать на теме конвенции Монтре, апеллируя к номинальному праву Турции ужесточить правила преодоления Черноморских проливов для России и либерализовать их для США, в том числе для АУГ — авианосных ударных групп. Одновременно в западном информационном поле разрабатывается тема нового канала «Стамбул», параллельного старому. Одного лишь этого перечня достаточно, чтобы понять две вещи: непосредственно впрягаться за Украину, а тем более вести за нее военные действия против России Вашингтон, разумеется, не намерен. Но создать на российскую сторону давление, способное, по его расчетам, осложнить Москве решение военных задач, если руками ВСУ конфликт удастся развязать, — этим Запад занимается вполне предметно, на уровне вооружения агрессора. В этой ситуации демарш, осуществленный Ван И, существенно осложняет положение США. Главе Госдепа ясно сказано, что Украина и Тайвань, с которым Вашингтон, по словам китайского министра, «должен перестать играть с огнем… и создавать всевозможные антикитайские кружки», — сообщающиеся сосуды. И на практике, и, соответственно, в понимании Пекина одно тесно связано с другим. Повторим: это на самом деле так, но в том-то и состояла задача американской дипломатии, чтобы навязать мировому общественному мнению видение украинской и тайванской тем отдельно друг от друга. Не как конкретных региональных проявлений американской экспансии и гегемонизма за рамки своей «морской» цивилизации. А как отдельных вопросов, в каждом из которых вне связи с другим, поддерживаемые Вашингтоном «демократы» противостоят «автократическим» тенденциям Москвы и Пекина. Разговор Ван И с Блинкеном показал, что эта карта бита и разбить общую картину «Большой Игры» на фрагменты у США не получится.

Та ситуация, которая сложилась вокруг Литвы, «вдруг» решившей сыграть в «большую политику», развернувшись лицом к тайваньским сепаратистам, — другим наука. И вполне понятно, на кого именно Ван И указывает, как на членов «антикитайских кружков» Вашингтона. Это прежде всего европейские натовские сателлиты США, пытающиеся по команде из Вашингтона использовать против Пекина механизмы и инструменты международных организаций. Китайский министр четко дал понять своему американскому визави, что прекрасно понимает, откуда «растут ноги» этой «европейской» инициативы и предупредил шефа Госдепа против продолжения подрывной антикитайской деятельности. Если в США хотят, чтобы Вильнюс вернулся в список полноправных членов мирового сообщества, пусть перестанут его подзуживать и, вместо обращения в ВТО, подтолкнут его к тому, чтобы выгнать вон тайваньское представительство. То есть употребят свое влияние на эту марионетку в соответствии с принципом одного Китая, с которым по крайней мере на словах неизменно соглашаются и сами США.

Ну и олимпийская тема, в рамках которой поползновения Вашингтона сорвать проведение Игр, в подготовку которых китайская сторона, принимающая зимнюю Олимпиаду, вложила огромное количество усилий, призванных продвинуть вперед, укрепив мировое олимпийское движение, — куда же без нее. Коснувшись данного вопроса, руководитель китайской дипломатии в очередной раз призвал США «прекратить мешать проведению Игр». И даже беглый обзор списка команд-участниц и их персонального состава (крупнейшую делегацию в Пекин посылают как раз США) позволяет убедиться, что аргументация КНР в этом вопросе демонстрирует несопоставимо большую действенность, чем вашингтонская. Нет желания впрягаться за американские власти даже у их сателлитов по НАТО, не говоря уж о других странах.

Часы обратного отсчета зимних Олимпийских игр 2022 в универмаге Wangfujing N509FZ

Урок того, как вся эта история последних месяцев и недель разворачивается, простой. Мир, в котором происходят эпохальные изменения, на которые неоднократно в своих выступлениях указывали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, все более ясно обозначает конец западной вселенской гегемонии. Как и предвидел, пугая четверть века назад своих последователей, американский стратег Бжезинский, стоило в Большой Евразии сформироваться мощному ответу на вызов американской гегемонии, как все планы Pax Americana рассыпаются в прах. От США начинают отворачиваться союзники, а евразийские страны и народы, напротив, чувствуя приход долгожданной альтернативы однополярному «миропорядку», приступают к дрейфу в сторону связки Москвы и Пекина. Это и КНДР, долгие годы ведущая борьбу против американской «гибридной» агрессии, и Пакистан, постепенно отвернувшийся от США, и страны АСЕАН, отвергающие американское вмешательство в дела региона, и Иран. Не говоря уж об ускоряющемся в результате событий в Казахстане развороте от США стран постсоветской Средней Азии, впечатленных оглушительным американским фиаско в Афганистане. Причем если в предыдущие такие переломные эпохи Западу удавалось обращать негативные для себя тенденции вспять, развязывая кровопролитные мировые войны и крупные региональные конфликты, то сегодня такой возможности у США нет. Точнее, она, конечно же, имеется, но с однозначно суицидальными последствиями. Отсюда попытки перевести противостояние в плоскость «психических атак», как поступил Bloomberg. Однако ответы, получаемые на эти атаки, не только не внушают вашингтонским стратегам оптимизма, но и, благодаря российско-китайской координации, усугубляют их проигрышное положение. Все поделом! Посеявший ветер, пожинает бурю, в результате которой станет перед неминуемым выбором: превратиться в «нормальную» цивилизацию, живущую одной судьбой с остальным человечеством, или полностью и окончательно распрощаться со своим весом в мировых делах и оказаться запертым в своих, отделенных океанами и проливами, территориальных анклавах. На задворках прежнего величия.