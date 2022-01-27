Вашингтон, 27 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В сети появился анонс грядущей композиции покойного рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой). Соответствующая информация появилась на официальной странице артиста в Instagram вечером 26 января.

U.S. Department of Corrections Рэпер XXXTentacion

https://www.instagram.com/p/CZNLb8noqdF/

Песня получила название Vice City, а ее премьера запланирована на 28 января 2022 года. Вместе с информацией о будущем треке был опубликован тематический анимационный ролик.

Напомним, что XXXTentacion скончался в результате вооруженного нападения 18 июня 2018 года. Инцидент произошел в городе Дирфилд Бич (США).