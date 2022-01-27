Бухарест, , 18:14 — REGNUM Неизвестные лица совершили провокацию у Мемориала жертв нацизма в Бухаресте. Об этом 27 января сообщило «Румынское телевидение».

Холокост

Трое молодых людей принесли к подножью памятника венок с антисемитской надписью и сообщением, отрицающим Холокост. Акция проходила на глазах у полицейских и жандармов, обеспечивавших безопасность посла Израиля в Румынии Давида Саранги, участвовавшего в памятных мероприятиях у другой композиции мемориала.

Представители местных общественных организаций осудили бездействие правоохранителей. «В День памяти жертв Холокоста у всех на глазах совершена наглая провокация, и стражи порядка оказались отнюдь не на высоте», — говорится в совместном заявлении бухарестских общественников. Начаты поиски злоумышленников.

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